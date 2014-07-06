ضبط 124 قطعة سلاح وتنفيذ 16554حكما قضائيا وإعادة 21 سيارة مسروقة

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال يومى 3 ، 4 يوليو الجارى بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن ضبط عدد ( 123 ) قطعة سلاح نارى ،ما بين( 12 ) بندقية آلية وبندقية مششخنة و( 36 ) بندقية خرطوش و( 8 ) طبنجة و( 64 ) فرد محلى الصنع و( 2 ) سلاح نارى عبارة عن ( كباس خرطوش ) و(1366 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 2 ) قنبلة يدوية وطبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وورشة لتصنع الأسلحة النارية والإتجار فيها وضبط ( 183 ) قطعة سلاح أبيض وضبط ( 2 ) سجين هارب وضبط ( 368 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

كما تم استهداف عدد من البؤر الإجرامية بمديريات أمن ( القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط ) ،بعدة حملات أمنية أسفرت عن تحقيق ضبط ( 253 ) متهم فى قضايا مخدرات.

وضبط ( 8 ) تشكيلات عصابية ضمت ( 27 ) متهم إرتكبوا ( 80 ) حادث سرقة متنوعة.

وتم ضبط ( 20 ) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم ( فرد محلى ، و16 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 16554 حكماً قضائياً متنوعاً ،مابين ( 110 ) حكم جناية و( 7334 ) حكم حبس جزئى .

> و( 1327 ) حكم حبس مستأنف و ( 5633 ) حكم غرامة و ( 2168 ) حكم مخالفة وضبط ( 709 ) دراجة بخارية مخالفة .

> فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها،وتم ضبط ( 21 ) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.