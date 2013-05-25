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كليبات قبطية عن أسماء الله الحسنى فى الكتاب المقدس للعرض فى رمضان

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كليبات قبطية عن أسماء الله الحسنى فى الكتاب المقدس للعرض فى رمضان كليبات قبطية عن أسماء الله الحسنى فى الكتاب المقدس للعرض فى رمضان

قال الشاعر القبطى رمزى بشارة، إنه يعمل على كتابة قصيدة لإعداد كليبات تحت عنوان "أسماء الله الحسنى فى الكتاب المقدس" لعرضها فى شهر رمضان المقبل.

وأضاف "بشارة" لـ"اليوم السابع"، أن أسماء الله الحسنى فى الكتاب المقدس: "الْمُبَارَكُ الْعَزِيزُ الْوَحِيدُ: مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ الأَرْبَابِ" (1 تى 6: 15)، وفى القرآن الكريم: "إن ربك هو القوى العزيز" (سورة هود: 66).

وقال "بشارة" إن المصريين يتشابهون فى الأمور المتعلقة بالإيمان والعقيدة، فنحن نؤمن بأن الله واحد ونؤمن بأن هذا الإله الواحد نهانا عن المُنكر وأوصانا أن نفعل الخير، وعندما "فَتَّشت الكُتب" وجدت أن أسماء هذا الإله الواحد واحدة، فى كتاب المسلمين المقدس "القرآن" كما هى تقريباً فى كتاب المسيحيين المقدس "العهد الجديد الذى يُطلَق عليه الإنجيل والعهد القديم، لذلك قمت بكتابة هذا العمل وأرجو أن يكون سببًا لدعم الوحدة والتقارب بيننا كمصريين باسم "أسماء الله الحُسنى الوارد ذكرها فى الكتاب المقدس" والذى اشترك فى تنفيذه مجموعة مميزة جداً من الفنانين، سواء على مستوى الصوت أو الصورة.

وتساءل "بشارة"، كم من فتنةٍ نائمة استيقظت فى هذه الأيام، كم من مرة استمعنا لأحدهم يقول لا تُعَيِّد على جارك المسيحى، بل وصل الأمر لتأثيم من يخرج ليشم النسيم أو من يبيع البيض المُلَوَن فى هذا اليوم، مضيفاً من يُمعن النظر فى هذه الفتاوَى التكفيرية يدرك أنهم يريدون أن يفرِّقوا بين المصريين، يريدون أن يقسِّموا المصريين لمؤمنين وكفار، يريدون أن يختلقوا اختلافات لم تكن موجودة إلا فى أذهانهم المريضة، وأقول لهؤلاء "ده بُعدُكم" فنحن متشابهون فى كل شىء، نتشابه فى الشكل والملامح وفى الصفات أيضاً فى الطيبة والجدعنة والكرم.

يذكر أن الكليبات تم الانتهاء من تسجيل بعضها للعرض فى رمضان، وهى من ألحان سامح عبيد، وتوزيع فادى إبراهيم، هندسة صوتية وميكساج جرجس صبحى، تشيللو إيهاب سمير، كمان أمير سمير، عود رامى حشمت، ساكس حسين العيسوى، قانون مايكل فؤاد، مدير تصوير وائل يوسف، مدير إنتاج رومانى يوسف، منتج فنى جيهان فرج، إخراج شكرى ذكرى.

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مصر 365