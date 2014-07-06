مقتل 13 شخصًا في هجومين مسلحين بكينيا

لقي 13 شخصا مصرعهم اليوم (الأحد) في هجومين مسلحين على منطقتين منفصلتين في مدينة مبكيتوني الساحلية المتاخمة للحدود الصومالية.

وأفاد الصليب الاحمر الكيني ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ بأن “4 أشخاص قتلوا في هجوم مسلح استهدف المركز الهندي التجاري بمقاطعة لامو الواقعة قرب المكان الذي شهد هجمات أسفرت عن مقتل 65 شخصا الشهر الماضي”.

وأضاف: أن “9 أشخاص آخرون قتلوا في هجوم آخر على منطقة جامبا التابعة لمقاطعة (تانا ريفر) الواقعة على بعد نحو 60 كلم من ممدينة مبكيتوني، ” .

وكان 65 شخصا قد لقوا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في منتصف شهر يونيو الماضي على مدينة مبيكيتوني الساحلية الواقعة غرب كينيا.

يذكر أن منطقة الساحل الكينية تشهد منذ شهر مايو الماضي هجمات متكررة نسب بعضها إلى جماعة الشباب الصومالية وراح ضحيتها العشرات.

أ ش أ