الأمن ينجح فى إعادة طفل مخطوف إلى أهله بالقاهرة الجديدة

نجحت مباحث شرطة قسم القاهرة الجديدة فى إعادة طفل لأسرته ، وضبط الجناة مرتكبي الحادث الذين قاموا أيضاً بسرقة السيارة الخاصة بوالدة الطفل المخطوف.

وتعود وقائع الحادث عندما تلقى قسم شرطة ثانى القاهرة الجديدة بلاغاً من المواطنة “وهاد . م . ع” 36 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم يفيد باكتشافها اختفاء نجلها “عمرو . و . م” البالغ من العمر ثلاثة سنوات ،ذلك حال قيامه باللهو أمام المنزل ، وكذا السائق طرفها المدعو “زين العابدين . ع . ع” 40 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط والسيارة ملكها رقم ( م ف أ 721 مصر ) بورود اتصال هاتفى من قائد السيارة يفيد تواجد نجلها صحبته ومساومتها على إعادته والسيارة المستولى عليها مقابل مبلغ مالى قدره (40 ألف جنيه).

وتم على الفور تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين ، وفى سبيل ضبط المتهمين وإطلاق سراح الطفل المختطف ،وتم الاتفاق مع أسرة المجنى عليه على مجاراة الجناة إلى أن قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف واستعادة السيارة عقب تسليم المشكو فى حقه المبلغ المتفق عليه بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية .

وقامت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثانى القاهرة الجديدة بتتبع خط سير المتهم إلى أن تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل .. وبصحبته كلٍ من ”ممدوح . ح . ط “35 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط و” سيد . م . د” 40 سنة سائق ومقيم بذات العنوان و”إسلام . أ . ح” 20 سنة عامل ومقيم بذات العنوان .

وذلك حال استقلالهم السيارة الميكروباص رقم ( ى ط أ 5498 مصر” ملك وقيادة المتهم الثالث، وبحوزتهم المبلغ المالى المشار إليه .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف الأول أنه نظراً لعلمه بثراء المجنى عليها خطط لخطف الطفل ومطالبة المبلغة بفيدة مالية مقابل إطلاق سراحه ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهم وبتاريخ الواقعة قام باختطاف المجنى عليه واحتجازه بالسيارة المضبوطة ، وعقب إستلامه الفدية أطلق سراح المجنى عليه وتوجه لمقابلة باقى الجناه إلا أنه تم ضبطهم ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال الأول .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.