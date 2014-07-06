محكمة القرن تتلقي إخطاراً بتعذر إحضار مبارك لسوء حالته الصحية

أكد مصدر أمني مطلع أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والتي تنظر القضية المعروفة أعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” ، قد تلقت إخطاراً يفيد بتعذر أحضار الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الي مقر محاكمته بعد اصابته بكسر بالفخذ وان حالته الصحية لا تسمح بالحضور.

كان الرئيس الاسبق حسني مبارك قد أجري عملية جراحية بمستشفي المعادي العسكري بعد تعرضه لكسر في عنق عظمه الفخذ اثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته ،أجريت له عملية تركيب مسامير تثبيت بالفخذ.

كانت نيابة المعادي باشراف المستشار طارق ابوزيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة، بالواقعه قد أنتقلت الى المستشفى وقامت باجراء معاينة مبدئية وتبين اصابته واحتياجه لاجراء عملية جراحية بالفخذ.

ويحاكم مبارك فى قضية القرن نجلية جمال و علاء مبارك و وزير داخليته اللواء حبيب العادلى و مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين والفساد المالى.