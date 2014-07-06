تمشيط قاعة محاكمة القرن بالكلاب البوليسية

شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر قضية “محاكمة القرن”، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، تشديدات أمنية.

حيث قام رجال الأمن بتمشيط مدرجات القاعة بالكامل عن طريق الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، كما قامت قوات الأمن بتمشيط جميع أنحاء القاعة وقفصي الاتهام ومنصة القضاء وغرفة المداولة، كما تم تمشيط الغرفة المقابلة لقفص الاتهام الخاص بالمتهمين والتي يجلسون بها في وقت الاستراحة.

وتم وضع الكردونات الامنية والبوابات الالكترونية استعدادا لبدء جلسة المرافعة الختامية لدفاع اللواء اسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير امن القاهرة الاسبق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.