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جامعة سوهاج تنظم دورة رمضانية تحت شعار «تحيا مصر»

  • مصر
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افتتح الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، السبت، فعاليات الدورة الرمضانية السنوية التي تنظمها الجامعة في الفترة من 5 إلى 18 يوليو الحالي، وتشمل مسابقات في كرة القدم وتنس الطاولة والطائرة.

وأشار رئيس الجامعة أن الدورة الرمضانية هذا العام تقام تحت شعار«تحيا » لما نحتاجه جميعا في هذا الوقت من إنكار للذات والتكاتف في سبيل شيء واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية.

وأضاف إسماعيل الذهري، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن البطولة والتي تستمر لمدة أسبوعين تقام على ملاعب المدينة الجامعية في مسابقتي تنس الطاولة والطائرة، أما كرة القدم فتقام منافساتها داخل الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي وتبدا كل يوم 9:30م.

وأوضح ياسر طه، مدير الإدارة الرياضية، أن المسابقات يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والعاملين إضافة للطلاب، حيث تم توزيع الفرق إلى مجموعتين في جميع الألعاب، ففي كرة القدم الخماسي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين تضم المجموعة الأولي فرق «التجارة، الأمن الجامعي، الزراعة، التمريض، اللجنة الرياضية، الآداب» أما المجموعة الثانية فتضم «العلوم، التعليم الصناعي، طب بيطري، تربية رياضية، هندسة».

كما تضم المجموعة الأولي منافسات القدم الخماسي طلبة «النجارة والتعليم الصناعي والصيدلة والطب البشري»، أما المجموعة الثانية «الطب البيطري والآداب والتربية الرياضية والعلوم والزراعة».

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