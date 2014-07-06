توريد 250 طنًا من تمور الزلفي للأحساء

الزلفي - عبدالرحمن الخضيري

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الزلفي المزارعين الراغبين بتوريد إنتاجهم من التمور إلى مصنع التمور بالإحساء لموسم 1435ه. حيث دعا مدير عام الزراعة بمحافظة الزلفي المكلف احمد عبدالعزيز الحمد الراغبين بتوريد إنتاجهم إلى سرعة تسجيل أسمائهم لدى قسم الإعانات الزراعية بالمديرية اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 9/9/1435ه حسب تقويم أم القرى . مشيرا إلى أن المديرية خصص لها كمية (250) طنًا من صنف (الخضري / الشقراء / مسكاني / سكري ) مضيفاً أن مصنع التمور بالأحساء سوف يبدأ باستقبال تمور المزارعين اعتبارا من يوم السبت الموافق 12/11/1435ه ولمدة شهرين . وقد اشترط المصنع أن تكون التمور نظيفة وخالية من الإصابات الحشرية ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة والالتزام بالفترة المحددة للتوريد والكمية والصنف .

أما عن أهم الشروط والمواصفات المطلوبة توفرها بالتمور الموردة لهذا العام أوضح الحمد أن أهم هذه المواصفات تطبيق أنظمة الري الحديثة وذلك للاستفادة من زيادة سعر الشراء لكافة الاصناف والبالغ مبلغ (خمسة ريالات للكيلو الواحد) مع إصدار شهادات تطبيق أنظمة الري الحديثة للمطبقين منهم . كذلك إجراء التبخير الحقلي للتمور الموردة للمصنع في الموعد المناسب ولن تقبل التمور الغير مبخرة حقلياُ . كما يجب أن تكون التمور عالية الجودة من حيث الحجم واللون وخالية من الشوائب وأن تكون من محصول عام 1434ه و أن تكون ناضجة وغير مضغوطة وطرية ولا تقبل التمور المخلوطة بتمور معينة كالتمور المهروسة أو المتغيرة الطعم أو التي بها خدوش أو غير الملقحة وأن لا تزيد نسبة الإصابة الحشرية على 7% في التمور الموردة شاملة كافة أنواع الإصابة لافتا إلى صدور الموافقة على تعميد مصنع تمور عنيزة الخاص لاستلام وتعبئة التمور الموردة من مزارعي محافظة الزلفي مهيباً بجميع الراغبين الالتزام بالفترة الزمنية المحددة.