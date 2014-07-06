آلاف يشيعون شهيد الواجب بوادي الدواسر

وادي الدواسر- عبدالله الحمدان تصوير -إبراهيم الحمدان

شيع آلاف من أبناء محافظة وادي الدواسر يتقدمهم محافظ وادي الدواسر بالإنابة خالد بن محمد الغملاس ورئيس محكمة وادي الدواسرالشيخ ناصر بن خلف ووجهاء واعيان المحافظة من مدنيين وعسكريين، ووري الثرى في مقبرة المعتلاء.

شهيد الواجب العريف فهد بن هزاع الدوسري يرحمه الله استشهد نتيجة أداء عملة البطولي بالذود عن حياض الوطن بعد اشتباكه وزملائه مع شرذمة ارهابية حاولو العبث بأمن الوطن قرب منفذ "الوديعة" الحدودي.

وقد قدم محافظ وادي الدواسر خالد بن محمد الغملاس ورئيس المحكمة الشيخ ناصر بن خلف وجموع المشيعين العزاء لاسرة الشهيد في منزلهم الكائن بالمعتلاء بمحافظة وادي الدواسر كما يستقبلون العزاء على تلفون اخيه محمد بن هزاع الدوسري رقم 0504499597 .

الشهيد يبلغ من العمر 35 عاما تقريبا وأب لثلاثة أولاد خالد يبلغ من العمر خمس سنوات وسلمى ثلاث سنوات ومهاء أربعة أشهر.

وقد اجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، مساء الجمعة، بأخ "شهيد الواجب" فهد بن هزاع الدوسري يرحمه الله؛ مُعَزّيًا ومواسياً عقب نبأ استشهاد رجل الأمن أثناء أداء واجبه صباح أمس الجمعة، بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي.

وأعرب ولي العهد يحفظه الله -في اتصاله الكريم- عن خالص تعازيه، ومواساته لأخيه محمد ولأسرة الشهيد؛ قائلاً: "إنه في ميدان شرف"؛ داعياً المولى القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهمكم الصبر والسلوان.

وقال أخو "شهيد الواجب" محمد بن هزاع الدوسري ل"الرياض": "الحمد لله على قضائه وقَدَره؛ فأخي ولدُكم، وشرف له وشرف لنا أن يكون في هذا الموقف، والحمد لله الذي كتب له هذه الخاتمة في رمضان شهر الخير والغفران، وصائم وفي يوم الجمعة، وهو يذود عن حدود هذا الوطن الغالي". وأضاف: "أشكر ولي العهد -حفظه الله- على هذه اللفتة الأبوية غير المستغربة؛ مثمناً اهتمامه وحرصه على تقديم واجب العزاء؛ "فكلنا أبناء لأبي متعب وفداء لوطننا الغالي".