فيديو.. رانيا بدوي لوزير التموين: «ما تستخفش بعقلي وتستحمرني»

انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، أسلوب «تجميل الصورة»، على حد وصفها، الذي يستخدمه بعض الوزراء في التعامل مع رد فعل المواطن تجاه رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة.

وأضافت «بدوي»، خلال برنامج «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء السبت: «ماينفعش وزير يقول أنه نزل امبارح وأول امبارح لقى أسعار الخضار زي ما هي، يا معالي الوزير ما تستخفش بعقلي كفاية عليا صدمة إن الأسعار هتزيد، ماتبقاش أنت والزمن وتستحمرني، مش هتبان زيادة الأسعار لا امبارح ولا النهاردة، استنى يومين تلاتة وهتعرف كيلو الخيار اللي بتتكلم عنه زاد ولا لأ».

كان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد في تصريحات صحفية، في وقت سابق، السبت، أن أسعار السلع الغذائية مستقرة بالأسواق التجارية ولم تتأثر بقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.