بالصور .. محافظ الإسكندرية يفتتح مسرح حديقة الشلالات

افتتح اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية مساء اليوم مسرح حديقة الشلالات البحرية ، والذي يقدم إحتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية في الفترة من السبت 5 يوليو حتى الأربعاء 16 يوليو الجاري بحديقة الشلالات البحرية ، كما يقدم معرضًا لإصدارات كتب الهيئة ومنتجات المرأة والحرف البيئية لإقليم غرب ووسط دلتا الثقافي ومعرض ورش ورسوم الأطفال المواهب ، وقدم المسرح عرض التنورة النوبية ، ويقوم بتنظيم الاحتفالات به اللواء محمد عبد الرازق رئيس حي وسط بالتعاون الهيئة العامة لقصور الثقافة “الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط دلتا الثقافي “.

قال اللواء طارق مهدي :” أن الإسكندرية عاصمة لثقافة البحر المتوسط والنهوض بها جهد مشترك بين كل ما هو وطنى ، وجميعنا نعمل لمصلحة هذه البلد ، فهو جهد ليس به شخصنة فنحن نحافظ على الإسكندرية الثقافية صاحبه الثقافة القديمة ، إسكندرية الثفافيه ليست بالكلام بل بالفعل ليس فقط بالشلالات انما بأماكن أخرى كتيرة وأفكار مختلفة جديدة ، فلا بد من هدف ثقافى للإسكندرية من مختلف الاتجهات نسعى له جميعا وننميه جميعا، فكل المسرحيات فى الأوبرا لديها الآن فرصة للعرض هنا فى مسرح الشلالات ، وسوف يتمرر هذا المكان فى أماكن اخرى لكى يتحقق هدف إسكندرية الثقافيه فالأمم الحية هى التى تبرز أفضل ما فيها أياً كانت قدرتها المالية ” .

جاء ذلك بحضور رئيس حي وسط والاستاذ محمود طرية رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط دلتا الثقافي والأستاذ عبد الناصر حسن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والاستاذ محمود عاشور وكيل شيخ الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، والمهنس مروان السماك رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية .