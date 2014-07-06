ضبط مسجل خطر اثناء قيامه بسرقة مواطنين بسوهاج‎

تمكن ضباط مباحث قسم ثان سوهاج بمديرية امن سوهاج من ضبط المدعو صلاح احمد محمد وشهرته صلاح الشحومى سن 55 عاطل ومقيم شارع الشرقاوى – بندر اخميم والمسجل شقى خطر تحت رقم ” 102″ فئه أ نشل وذلك حال قيامة بسرقة حافظة نقود ملك المدعو شعبان طه محمد احمد سن 23 حاصل على دبلوم ومقيم القرامطة شرق .

> مركز ساقلته وبداخلها مبلغ مالى وقدرة 250 جنية وكذا قيامة بسرقة حافظة نقود المدعو رشاد شعبان عبد الحميد حسن سن 38 عامل ومقيم بلصفورة – مركز سوهاج وبداخلها مبلغ مالى 150 جنية وذلك أمام شباك التذاكر داخل مستشفى سوهاج الجامعى – دائرة القسم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4898 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2014م