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كريس براون يحتفل مع حبيبته بعيد الإستقلال

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السبت 05-07-2014 22:58

إلتقطت عدسات الباباراتزي أمس صوراً للمغنّي العالمي Chris Brown خلال تجوله مع حبيبته Karrueche Tran في ماليبو بولاية كاليفورنيا.

Brown البالغ من العمر 25 عاماً إستمتع مع حبيبته وشارك في الإحتفالات التي أقيمت بمناسبة عيد الإستقلال، وهي بدورها إرتدت ثياباً من وحي المناسبة.

Chris Brown كان يتجوّل بسيارته الفاخرة وهي من نوع Lamborghini يبلغ ثمنها حوالي 750 ألف دولار أمريكي.

يشار إلى أن النجم Chris Brown خرج مؤخراً من السجن، بعد قضاء عام كامل بتهمة انتهاك نظام المراقبة الذي يخضع له، منذ تعرّضه بالضرب لحبيبته Rihanna في عام 2009.

 

 

 

 

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