السّوريّون حوّلوا عودة "أبو عصام" إلى عرس وطني و"نكتة" وخبر عاجل!

بسخريتهم المعتادة في تناول أحداث حياتهم على اختلافها، بعد الأحداث القاسية التي عصفت ببلادهم، استقبل السوريون عودة "أبو عصام" على شاشاتهم بوابل من النكات المحملة برسائل سخرية، مستهجنين عودته سيما كان غائباً عن العمل لجزأين متتالين..

ولعل صفحات السوريين على موقع "فيس بوك" هي المكان الأنسب لتهكمهم على كافة أحداث حياتهم والتي أصبحت الحرب جزءاً أساسياً منها، ويبدو أنّ عودة "أبو عصام" قد أصبحت حدثاً أيضاً..

وكانت "النّكتة" الأكثر رواجاً بينهم مساء الجمعة، عشية عرض الحلقة السّادسة من "باب الحارة" والتي شهدت عودة "أبو عصام".

موقع "سيّدتي نت" رصد أبرز تعليقات السوريّين على عودة "أبو عصام" فمثلاً اعتبر الصحفي السوري آلجي حسين عودة "الحكيم" خبراً عاجلاً شاركه مع أصدقائه على الصّفحة، وكتب ساخراً "عاجل: وصول حكيم حارة الضبع أبو عصام إلى حارته، وغلبة العاطفة على المشاهد الدرامية".

فيما كتب أحمد "رجع الرفيق أبو عصام ...زغردي يا انشراح ...زغردي يا تفيدة ...زغردي يا أم عصام ...زغردوا جميعا ...وخلصت!".

كذلك كان للعاملين بالدراما السّورية والفن مشاركة في التّعليق على عودة عباس النوري "أبو عصام" إلى الحارة، وكتبت الفنانة السورية زينة حلاق عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك،"ابو عصام قام حقاً قام...تكبيررررر".

فيما كتب السّيناريست السّوري مازن طه بلهجة ساخرة "إذا في مجال يرجعولنا جاك اللي غرق مع التايتانيك".

فيما ربط بعض المتابعين عودة "أبو عصام" مع الحدث الرياضي الأبرز ليل الجمعة، فكتب روجيه طعمة "اليوم لازم يصير عيد وطني، مبارة البرازيل ورجعة أبو عصام بالسلامة ".

وضمن أجواء المونديال، كتب أيضاً فتحي الحناوي "فرنسا وايطاليا تطالبان بالعوده للمونديال، متل مارجع "أبو عصام" على باب الحارة".

فيما كتبت منى عبر إحدى الصفحات المختصة بنقل أخبار الدراما السورية "حاسة الكل عم يتابع باب الحارة كرمال ينتقدو فيس بوكياً ويتمألس عليه .. يعني افرح يا بسام الملا.. زغرد يا عزام فوق العادة.. هيك هيك مسلسلكن عامل شعبية والكل عم يحكي فيه"..