كندة علّوش: "آسفة لعدم الرّد"!

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن شكرها البالغ لجمهورها الذي هنّأها بعمليها الجديدين على الشاشات.

وكتبت علوش عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، "كمية مهولة من المسجات عالإنبوكس.. شكراً شكراً شكراً لكل من بذل مجهود وكتبلي ولو كلمة تهنئة.. آسفة لعدم تمكني من الرد على الجميع.. بسبب انشغالي بتصوير ماتبقى من العملين "عد تنازلي ودلع بنات" شكراً لثقتكم، يارب كون بستحقا.. شكراً للدعم والمحبة إلي ما بتتقدر بثمن".

وتلعب الفنّانة السورية دورين رئيسيين في عملين مصريين، لموسم دراما 2014، هما "دلع البنات" من إخراج شيرين عادل وهو عمل كوميدي، والعمل الثاني بعنوان "عد تنازلي" للمخرج حسين المنياوي يعتمد على التشويق والإثارة في أحداثه.

يشار إلى أن كندة علوش تغيب في هذا الموسم تماماً عن الدراما السوريّة، حيث لم تُسجل لها أي مشاركات سورية لموسم دراما رمضان 2014.

وكانت كندة افتتحت مؤخراً حسابها الرسمي عبر موقع "انستغرام"، وتقوم بنشر أحدث صورها فيه، وصور من أعمالها القديمة والجديدة..

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