فنّانة سورية تنجو من الموت بأعجوبة بعد إصابة سيارتها بقذيفة هاون

نجت الفنانة السورية الشابة ليزا ميخائيل من الموت بأعجوبة بعد أن تعرضت سيارتها لقذيفة هاون أدت لتحطّمها بالكامل، ومن حسن حظ ليزا أنّها كانت قد غادرت سيّارتها قبل ثوانٍ معدودة من وقوع الحادث.

وكانت الفنانة السورية عادت من عملها يوم الجمعة إلى بيتها الكائن في منطقة "جرمانا" بريف دمشق، وبعد أن أوقفت سيارتها أمام منزلها وخرجت منها متوجهة الى بيتها، حتّى جاءت قذيفة هاون وأصابت السيارة مباشرةً وتسببت بتدميرها بالكامل .

ونشرت ميخائيل صورة لسيارتها المحطمة عبر صفحتها الخاصة على "فيس بوك"، وأرفقت تعليقاً بالصورة كتبت فيه "عليه العوض ومنه العرض".

يشار إلى أنّ ميخائيل تشارك هذا العام بعدة أعمال درامية، منها "بحلم ولا بعلم"، "بقعة ضوء10"، "نيولوك"، و"الحبّ كلّه"..

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"