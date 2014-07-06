عبّاس النوري يتسبب بتدمير "حواسيب" جمهوره"!

انتشر مؤخراً عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رابط الكتروني يحمل عنوان "شاهدوا مشهد خروج أبو عصام من السجن في باب الحارة".

وبمجرد الضغط على هذا الرابط الذي قام "قراصنة الانترنت" ببثه ونشره، حتّى يتم اختراق كل ملفات ومعلومات جهاز الكمبيوتر الذي تم فتح الرابط منه، عبر "فايروس" يتضمنه هذا الرابط يؤدي إلى تدمير الحواسيب.

في الوقت الذي حذّرت صفحات سورية تهتم بأخبار الفن والدراما على "فيس بوك"، من الضغط على هذا الرّابط..

يشار إلى أنّ الحلقة السادسة من "باب الحارة" شهدت عودة "أبو عصام" الذي يلعب دوره عبّاس النّوري، والمسلسل من إخراج عزّام بخلاف العادة.

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