شاكيرا تختلف مع إليسا ونادين الراسي ويوسف الخال

انقسم النجوم حول خسارة كولومبيا وفوز البرازيل في المباريات الحماسية والحامية التي جرت بالأمس بين المنتخبين، ففي حين أشادت الفنانة الكولومبية شاكيرا بأداء منتخب بلادها بعد خروجه من ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم أمام البرازيل المضيفة بنتيجة 1-2، كتبت الفنانة اللبنانية الأصل على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "هناك دموع فى عيني وفخر فى قلبي لبلدي لموهبته.أفضل أداء كولومبيا فى تاريخ كأس العالم".

أما في لبنان، فنشرت إليسا تغريدات وصوراً لها تعكس تشجيعها وتأييدها للمنتخب البرازيلي، كما نشرت صور مركّبة وصلتها من المعجبين، تظهر فيها وهي ترتدي ملابس المنتخب البرازيلي.

من جهتها عبرت نادين الراسي عن فرحتها بفوز المنتخب البرازيلي من خلال نشر صورة لها على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر"، تبدو فيها وهي موجودة في أحد المقاهي وتحمل علماً برازيلياً كبيراً احتفاءاً بفوز بلاده على كولومبيا، بينما غرّد الممثل يوسف الخال على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، قائلاً: "قلت و رح ضلّ قول هيدا فريق خمس نجوم... ما تواخذونا" وأرفق التغريدة بصورة لكف يد مرسوم عليه العلم البرازيلي.