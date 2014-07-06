أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاكيرا تختلف مع إليسا ونادين الراسي ويوسف الخال

Google+ Print
شاكيرا تختلف مع إليسا ونادين الراسي ويوسف الخال شاكيرا تختلف مع إليسا ونادين الراسي ويوسف الخال

الأحد 06-07-2014 02:16

انقسم النجوم حول خسارة كولومبيا وفوز البرازيل في المباريات الحماسية والحامية التي جرت بالأمس بين المنتخبين، ففي حين أشادت الفنانة الكولومبية شاكيرا بأداء منتخب بلادها بعد خروجه من ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم أمام البرازيل المضيفة بنتيجة 1-2، كتبت الفنانة اللبنانية الأصل على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "هناك دموع فى عيني وفخر فى قلبي لبلدي لموهبته.أفضل أداء كولومبيا فى تاريخ كأس العالم".

أما في لبنان، فنشرت إليسا تغريدات وصوراً لها تعكس تشجيعها وتأييدها للمنتخب البرازيلي، كما نشرت صور مركّبة وصلتها من المعجبين، تظهر فيها وهي ترتدي ملابس البرازيلي.

من جهتها عبرت نادين الراسي عن فرحتها بفوز المنتخب البرازيلي من خلال نشر صورة لها على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر"، تبدو فيها وهي موجودة في أحد المقاهي وتحمل علماً برازيلياً كبيراً احتفاءاً بفوز بلاده على كولومبيا، بينما غرّد الممثل يوسف الخال على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، قائلاً: "قلت و رح ضلّ قول هيدا فريق خمس نجوم... ما تواخذونا" وأرفق التغريدة بصورة لكف يد مرسوم عليه العلم البرازيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب