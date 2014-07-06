نوال الزغبي بعد مقلب رامز: أفسد سفرتي إلى مصر

أصيبت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بحالة من الصراخ المتواصل والرعب على حياتها التي تعرضت لخطورة شديدة بسبب قيام الفنان المصري رامز جلال بتركيب لها مقلب ضمن حلقات برنامجه "رامز قرش البحر"، حيث وصفت نوال يومها أثناء الحلقة بالمشئوم وحزنت بشدة لإفساد مكياجها الذي استغرق وقتاً طويلاً لوضعه بعدما غرق وجهها بماء البحر.

نوال عقب انتهاء الحلقة سارعت للكتابة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر" أن رامز أفسد سفرتها إلى مصر، فكتبت بلغة الفرانكو أراب قائلة: "ده بوظلي سفرية مصر كلها الله يسامحه صوتي راح ومقدرتش أسجل أغاني".

وجاءت التعليقات على تغريدة نوال الزغبي كلها طريفة حيث أثنى المعجبون على احترام نوال لنفسها وعدم تفوهها بأي كلمة خارجة عن الأداب العامة، كما فعل غيرها من الفنانين الذين وقعوا في فخ رامز، وتركّزت تعليقات آخرون بالثناء على جمال ورقّة نوال حتى عندما تكون غاضبة، وواستها الفنانة المصرية نيللي كريم بتغريدة قالت فيها "معلش يا حبيبتي".