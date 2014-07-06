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فيديو.. توفيق عكاشة عن رفع أسعار الوقود: «إحنا داخلين على أيام سودة»

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علق توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، على قرار رفع الوقود، بـ«إحنا داخلين على أيام سوداء أسود من السواد».

وقال «عكاشة» في حلقة له في برنامج « اليوم» على قناة «الفراعين»، مساء السبت: «المفروض الدولة اللي لغت وزارة الإعلام على غير حق، وهي داخلة على أيام سودا أسود من السواد، كان لابد تعمل تأهيل اجتماعي للشعب، علشان يستقبل القرارات الاقتصادية وهو يعلم، ايه مشكلة مصر».

وعن هجوم المواطنين على ، قال «عكاشة»: «الناس عندها حق يشتموا، وبيطلعوا اللي جواهم، وكان لابد من إعادة هيبة الدولة أولا قبل رفع الأسعار».

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