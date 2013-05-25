حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والمطلوبين بدار السلام بسوهاج‎

قامت قوة أمنية من مديرية امن سوهاج بتنفيذ حملة أمنية مكبرة تحت اشراف اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج علي مراكز دار السلام حيث تم الدفع بمجموعات قتالية وفريق بحث جنائي لاستهداف تجار المواد المخدرة وضبط المطلوبين الهاربين بالمركز .

وتمكنت الحملة من ضبط عبده عبد العليم 23 سنة عامل مقيم بأولاد يحيى بحرى، وبحوزته 2 لفافة من نبات البانجو وزنوا حوالي 150 جرام ، وعدد من أقراص التامول المخدر وزجاجات خمور وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

كما تم ضبط وائل أبو القاسم 25 سنة عامل يقيم بناحية أولاد سالم بحرى، وبحوزته أقراص تامل المخدر بقصد التعاطى ، بالأضافة لفاضل عبد الله 21 سنة عامل يقيم بناحية أولاد سالم قبلى، أثناء إستقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من زجاجات البيرة بقصد الأتجار ، ووليد صلاح عبد اللاه 20 سنة عامل ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1902 لسنة 2013 “سرقة بالإكراه” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضبوطين .