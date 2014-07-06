علاوي يحذر من تفكيك العراق حال تمسك المالكي بالترشح لولاية ثالثة

حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي من تفكيك العراق حال تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالترشح لولاية ثالثة، داعيا المالكي إلى التخلي عن هذه الفكرة.

وقال علاوي ، فى تصريحات أورتها قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة،

“إن الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة …وإذا بقي أعتقد أنه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب. أعتقد أن العراق سيكون في طريقه للتفكك في نهاية الأمر إذا حدث هذا”.

وشدد علاوي على ضرورة وضع خريطة طريق تضع المصالحة وبناء المؤسسات على رأس الأولويات وهذا أهم من قضية من يكون رئيس الوزراء القادم، محذرا من تصاعد العنف تدهور الوضع الأمني.

> أ ش أ