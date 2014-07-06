الحكومة العراقية: التسجيل المصور الذي يزعم أنه لـ«لبغدادي» مزيف

قالت الحكومة العراقية إن التسجيل المصور الذي وضع على شبكة الانترنت، السبت لرجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم جماعة الدولة الإسلامية المتشددة في الموصل مزيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن إن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور ليس البغدادي بكل تأكيد.

واضاف أن الوزارة قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف.



> وتابع «معن» إن القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخرا في هجوم جوي وإن مقاتلي الدولة الإسلامية نقلوه إلى سوريا لعلاجه هناك.

> ورفض تقديم تفاصيل أخرى ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصادر مستقلة.