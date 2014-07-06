واشنطن تدعو لتحقيق سريع حول استخدام القوة ضد المعتقل طارق أبو خضير

أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، عن قلقها العميق حيال معلومات تلقتها عن تعرض فتى أميركي اعتقلته السلطات الإسرائيلية لـ “ضرب مبرح” من جانب الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي في – بيان صحفي- إن الفتى طارق خضير (15 عاما) هو مواطن أميركي تحتجزه السلطات الإسرائيلية في القدس، وقد زاره مسؤول من القنصلية الأميركية، وإننا منزعجون من التقارير التي تقول بأنه قد عذب بشدة من قبل الشرطة.

وأدانت المتحدثة بشدة أي استخدام مفرط للقوة، ودعت إلى تحقيق سريع وشفاف وذي مصداقية، حول التعذيب الذي تعرض له طارق ابو خضير (15 عاما) قريب الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير الذي خطف مساء الثلاثاء وقتل حرقا، وضرورة المحاسبة الكاملة لأي استخدام مفرط للقوة.

وقالت: “ونعيد التأكيد على شعورنا بالقلق العميق بسبب تزايد الاحداث العنيفة ونطالب جميع الاطراف الشروع بخطوات لاعادة الهدوء وحماية الابرياء من الأذى.”

والجدير بالذكر ان الطفل طارق ابو خضير ، والذي يحمل الجنسية الامريكية ، هو ابن عم الفتى محمد ابو خضير (١٦ عاما) الذي اختطف وحرق حيا من قبل مستوطنين يهود من حي شعفاط بالقدس فجر الأربعاء الماضي انتقاما لمقتل المستوطنين الثلاثة بالخليل .

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