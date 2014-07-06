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الأهلي يعلن قائمة مواجهة حسم الدوري أمام سموحة

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الأهلي يعلن قائمة مواجهة حسم الدوري أمام سموحة الأهلي يعلن قائمة مواجهة حسم الدوري أمام سموحة

لم تشهد قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في أخر جولات الدوري الممتاز بختام الدورة الرباعية الأثنين المقبل أي مفاجآت.

وضم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي نفس الأسماء التي دخلت قائمة بتروجيت وضمت 20 لاعبا.

وتواصل انضمام عماد متعب لقائمة الأهلي، بينما ابتعد الأسماء المصابة بجانب وليد سليمان على الرغم من ظهوره بشكل طيب في المران وتعافيه من الإصابة.

الفائز من مواجهة سموحة والأهلي يتوج باللقب رسميا على الرغم من أن التعادل يكفي الشياطين الحمر للتتويج باللقب 37.

وضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل - شديد قناوي - عمرو أشرف

خط الوسط: حسام عاشور - محمود حسن تريزيجيه - أحمد نبيل مانجا - موسى يدان - كريم بامبو - رمضان صبحي - محمد حسن

الهجوم: عمرو جمال - أحمد رؤوف - السيد حمدي - عماد متعب

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