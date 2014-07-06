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الشرطة الاسرائيلية تعتدى بوحشية على احد اقارب الشاب الفلسطينى محمد ابو خضر رغم جنسيته الامريكية

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الشرطة الاسرائيلية تعتدى بوحشية على احد اقارب الشاب الفلسطينى محمد ابو خضر رغم جنسيته الامريكية الشرطة الاسرائيلية تعتدى بوحشية على احد اقارب الشاب الفلسطينى محمد ابو خضر رغم جنسيته الامريكية

بعد ايام من مقتل المراهق الفلسطينى محمد ابو خضير ، قامت الشرطة الاسرائيلية بضرب قريبه وهو صبى أمريكى الجنسية بشكل وحشى ، وذلك اثناء وجوده مع عائلته فى زيارة لاسرائيل .

وذكرت ”  ايه بى سي نيوز”  الاخبارية الامريكية ان ثلاثة من افراد شرطة مكافحة الشغب الاسرائيلية قاموا بضرب الصبى الامريكى طارق ابو خضير – 15 عاما – بصورة بشعة اثناء زيارة أقاربه فى القدس الشرقية، ثم القوا القبض عليه .

واضافت الشبكة ان المجنى عليه طالب فى المدرسة العليا فى تامبا بولاية فلوريدا الامريكية وانه كان يزور عائلة قريبه محمد او خضير – 16 عاما – الذى اثبتت نتائج التشريح انه تعرض للحرق حيا مؤخرا على ايدى مستوطنين اسرائيليين بدافع الانتقام.

واضافت الشبكة ان الصور اثبتت تعرض الصبى الامريكى لضرب مبرح ادى الى تورم وجهه واسفل عينه بشكل وحشى علاوة على تعرضه لخدوش وندوب واضحة ، وذلك طبقا لوالدته التى لم تتعرف عليه بعد مشاهدته اثر اعتقاله .

واتهمت والدة الطالب الامريكى الشرطة الاسرائيلية بالشروع فى قتل ابنها .

أ ش أ

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