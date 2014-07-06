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مصرع 11 شخصًا فى حادث تحطم طائرة جنوب بولندا

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مصرع 11 شخصًا فى حادث تحطم طائرة جنوب بولندا مصرع 11 شخصًا فى حادث تحطم طائرة جنوب بولندا

لقى أحد عشر شخصا مصرعهم اثر تحطم طائرة اليوم جنوب بولندا.

وذكرت إذاعة ” صوت روسيا ” الناطقة باللغة الإنجليزية ، أن شخصا واحدا فقط في الأربعينيات من العمر نجا من الحادث ، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج نظرا لخطورة حالته.

وقالت ”  صوت روسيا ” إن الطائرة كانت تقل 11 شخصا لممارسة القفز من الباراشوت علاوة على قائدها وأن الحادث وقع على بعد 207 كيلومترات جنوب غرب العاصمة وارسو .

وأضافت ” صوت روسيا ” : ”  أن الطائرة المنكوبة من انتاج أمريكي وهى من طراز بايبر بى ايه – 31 ، حيث اشتعلت النيران بها فور سقوطها على الأرض .

ولم تتوافر – حتى الأن – أية تقارير عن أسباب وقوع الحادث .

أ ش أ

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