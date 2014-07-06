مصرع 11 شخصًا فى حادث تحطم طائرة جنوب بولندا

لقى أحد عشر شخصا مصرعهم اثر تحطم طائرة اليوم جنوب بولندا.

وذكرت إذاعة ” صوت روسيا ” الناطقة باللغة الإنجليزية ، أن شخصا واحدا فقط في الأربعينيات من العمر نجا من الحادث ، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج نظرا لخطورة حالته.

وقالت ” صوت روسيا ” إن الطائرة كانت تقل 11 شخصا لممارسة رياضة القفز من الباراشوت علاوة على قائدها وأن الحادث وقع على بعد 207 كيلومترات جنوب غرب العاصمة وارسو .

وأضافت ” صوت روسيا ” : ” أن الطائرة المنكوبة من انتاج أمريكي وهى من طراز بايبر بى ايه – 31 ، حيث اشتعلت النيران بها فور سقوطها على الأرض .

ولم تتوافر – حتى الأن – أية تقارير عن أسباب وقوع الحادث .

أ ش أ