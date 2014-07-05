إخلاء بعض مباني جامعة هارفارد الأمريكية بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلها

قامت سلطات جامعة هارفارد الأمريكية اليوم بإخلاء بعض مبانى الجامعة بعد تلقى تهديد بوجود قنابل داخل الجامعة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن إدارة الجامعة تقلت اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول يفيد بأنه مسلح، وأنه قام بزرع قنابل حول مبانى الجامعة، مشيرة إلى أنها قامت بإخلاء بعض المبانى كإجراء احترازى.

وقالت الشبكة أن عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود أية تهديد، الأمر الذى دفع القائمين على الجامعة إلى إعادة فتح المبانى التى تم إغلاقها.

هذا وتواصل الشرطة البحث عن مصدر هذا الاتصال الهاتفى.

أ ش أ