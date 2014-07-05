أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إخلاء بعض مباني جامعة هارفارد الأمريكية بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلها

Google+ Print
إخلاء بعض مباني جامعة هارفارد الأمريكية بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلها إخلاء بعض مباني جامعة هارفارد الأمريكية بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلها

جامعة هارفارد الأمريكية

قامت سلطات جامعة هارفارد الأمريكية اليوم بإخلاء بعض مبانى الجامعة بعد تلقى تهديد بوجود قنابل داخل الجامعة.

وذكرت “سي إن إن” الأمريكية أن إدارة الجامعة تقلت اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول يفيد بأنه مسلح، وأنه قام بزرع قنابل حول مبانى الجامعة، مشيرة إلى أنها قامت بإخلاء بعض المبانى كإجراء احترازى.

وقالت الشبكة أن عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود أية تهديد، الأمر الذى دفع القائمين على الجامعة إلى إعادة فتح المبانى التى تم إغلاقها.

هذا وتواصل الشرطة البحث عن مصدر هذا الاتصال الهاتفى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا