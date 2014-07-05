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ننشر الزيادات الرسمية في تعريفة الميكروباصات بالقاهرة

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ننشر الزيادات الرسمية في تعريفة الميكروباصات بالقاهرة ننشر الزيادات الرسمية في تعريفة الميكروباصات بالقاهرة

قال اللواء يس حسام الدين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه تم تحديده زيادة تعريفة السرفيس بكافة خطوط العاصمة حتى لا يستغل السائقون الركاب. 

وأضاف حسام الدين أن التعريفة التي تتراوح ما بين 50 إلى 150 قرشا زادت عليها 25 قرشا بينما التعريفة التي تتراوح ما بين 150 إلى 300 قرشا زادت 50 قرشا والتعريفة التي تتراوح بين 300 إلى 500 قرشا زادت 75 قرشا.

وتابع: “تم توزيع التعريفة الجديدة على المواقف وإبلاغ رجال المرور بها لشن حملات لمواجهة الزيادات غير المعقولة التي يضعها السائقون، وأشار إلى أنه سيتم تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين حال دفعهم أكثر من ذلك.

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