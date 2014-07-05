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باسم يوسف من برلين: سأعود لجمهوري ولو في قالب جديد

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باسم يوسف من برلين: سأعود لجمهوري ولو في قالب جديد باسم يوسف من برلين: سأعود لجمهوري ولو في قالب جديد

باسم يوسف

قال الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج خلال ندوة نظمتها أكاديمية الفنون ببرلين:” انتظر الوقت المناسب للظهور من جديد أمام الكاميرا. فالمهم هو التركيز على الجودة وعلى المضمون، وليس الاستمرارية من أجل الاستمرارية فقط”.

كما أشار باسم يوسف إلى أنه “مصمم على الاستمرارية ولو كان ذلك بشكل وأسلوب جديدين بشرط أن لا يمس ذلك بأمنه وبأمن فريق عمله، وأن يكون المضمون ذاجودة عالية، لا تخيب آمال الجمهور”.

وحضر اللقاء، الذي أداره الصحفي بقناة DWعربية جعفر عبد الكريم، صحافيون عرب وألمان ونشطاء سياسيون وجمهور “البرنامج” في ألمانيا، للتعبير عن تضامنهم مع باسم يوسف وفريق عمله.

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