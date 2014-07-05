دراسة: ربع سكان أوروبا يعانون من رائحة فم كريهة

تشير الدراسات، إلى أن نحو ربع الناس في أوروبا يعانون من رائحة الفم الكريهة إذ يحذر الأطباء من الاستهانة بالمشكلة التي قد تكون مؤشرا على الإصابة بمشكلات صحية داخلية خطيرة.

> نفت دراسات حديثة، صحة المعتقدات المتداولة بأن المعدة هي السبب وراء رائحة الفم الكريهة موضحة أن نحو 90% من أسباب هذه الرائحة ترجع لأسباب لها علاقة بمنطقة الفم والبلعوم.

ووفقا لمبادرة “PrpDente” الألمانية فإن نقص العناية بنظافة الفم والأسنان يتسبب في تحليل بكتيري لبقايا الطعام ما ينتج عنه رائحة النفس الكريهة.

ونصحت المبادرة المعنية بالتوعية الصحية، باستخدام خيوط تنظيف الأسنان بجانب الفرشاة التقليدية علاوة على الحرص على الخضوع لعمليات تنظيف متخصصة مرة واحدة سنويا على الأقل.

يعد جفاف الفم وقلة اللعاب فيه من أسباب رائحة الفم الكريهة وفقا لموقع “PrpDente” .ويمكن أن يتسبب الضغط العصبي والشخير وتعاطي الكحوليات في عرقلة إفراز اللعاب بشكل كافي وبالتالي جفاف الفم وظهور الرائحة الكريهة.

يحذر الخبراء من الاستهانة بمشكلة رائحة الفم الكريهة لأنها قد تكون مؤشرا على وجود مشكلات صحية داخلية مثل التهاب اللوزتين أو الرئة كما تشير أحيانا إلى وجود مشكلات في الكلى أو الإصابة بمرض السكر.