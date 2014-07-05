عادات خاطئة تجنبيها في الصباح

لكل فتاة روتينها الخاص في العناية ببشرتها، وقد يكون هذا الروتين أقل رعاية للبشرة مما ينبغي، فتحتاج البشرة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، وقد يكون أكثر مما ينبغي، وقد يسبب هذا الأمر أضراراً كبيرة للبشرة أيضاً.

فزيادة الاهتمام بالبشرة لا يقل خطراً عن التقليل من الاهتمام بها أو إهمالها، لذلك عليك البدء بالتخلص من الأفكار القديمة التي تتعلق بالإفراط في الاهتمام بالبشرة لتتجنبي تدميرها بيديك.

إليك أكثر العادات الخاطئة في العناية بالبشرة صباحاً لتتجنبيها:



1.الإكثار من غسل الوجه

قد تشعرين بأن بشرتك بحاجة إلى تنظيف مستمر، ولكن غسل بشرتك في الصباح الباكر قد يسبب لك شيخوخة البشرة بدلاً من شبابها، ولعل السبب في ذلك يكمن في إفراز الجلد أثناء النوم بعض الزيوت والدهون اللازمة لإعادة تجديد البشرة وزيادة نضارتها، فإذا قمت باستخدام المنظف فور الاستيقاظ من النوم فأنت بذلك تقومين بحرمان بشرتك من الاستفادة بهذه الزيوت والدهون، واكتفي بغسل بشرتك باستخدام الغسول الخاص بك مرة واحدة قبل الخروج من المنزل، ثم قومي بوضع طبقة من كريم الحماية من الشمس، ومرة أخرى قبل النوم، ثم قومي بوضع طبقة من كريم الليل المغذي.

2.الاكتفاء برعاية بشرة الوجه

إن من أكثر الأخطاء التي تقع بها السيدات هي الاكتفاء بتطبيق كريمات العناية النهارية والليلية على بشرة الوجه فقط، في حين أن منطقة الرقبة تعتبر من أكثر المناطق المعرضة للتجاعيد، ولا تقل العناية بها أهمية عن العناية ببشرة الوجه على الإطلاق، لذا عليك بتطبيق الكريمات الخاصة بك على وجهك ورقبتك في كل مرة تستخدمينها فيها.

3.إهمال البشرة بسبب ضيق الوقت

دائماً نبدأ اليوم بحمام سريع في الصباح، وقد يكون هذا الحمام ساخناً أو بارداً بسبب ضيق الوقت، مما يلحق الأضرار بالبشرة، فالحمام البارد والساخن على حد سواء يؤديان إلى خشونة وجفاف البشرة، لذا عليك بالتروي لدقائق حتى تتأكدي من أن ماء الاستحمام سيكون ملائماً للبشرة والشعر، فالماء المناسب للحفاظ على رطوبة البشرة في الصيف والشتاء هو الماء الفاتر، والذي يطلق عليه "الماء بحرارة دموع العين".

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