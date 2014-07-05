تعرّفي إلى نوع الكحل العربي المناسب لك

انتشر الكحل العربي في عالم المكياج، وانتقل من المرأة العربيّة إلى كلّ النساء المحبّات للمكياج الأسود القوي. وتعدّدت طرق تطبيق الكحل الأسود القلم، الكريم أو السائل، المرتبطة بلون الشعر ونوع البشرة وشكل الوجه، واختلفت أشكال رسم الآي لاينر باختلاف المناسبات.

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لآي لاينر يدوم طويلاً اتّبعي الخطوات التالية:

-ضعي كريم الأساس المناسب للون بشرتك

-استخدمي الفرشاة لإشراق وجهك ببودرة الخدود

-ضعي ظلال العيون التمهيدي، وتأكّدي من فركه بالقرب من الرموش، للحفاظ على الآي لاينر لمدّة أطول

-تأكّدي من أن تكون المبراة في متناول يدك، اذا كنت تستخدمين قلم الكحل

-اغسلي الفرشاة جيّداً قبل استخدام الكحل الكريمي

-أما البطانة فهي الأنسب للكحل السائل

-ينبغي دائما وضع الكحل قبل الماسكرا

لون الكحل وارتباطه بالشعر

من العوامل التي عليك أن تأخذيها بعين الاعتبار قبل اختيار الكحل، هي لون شعرك:

-اذا كان شعرك أشقر، استخدمي الكحل البنّي

-للشعر الداكن يفضّل استخدام الكحل الأسود

-أما الكحل الملوّن، فهو يناسب البشرة السمراء في فصل الصيف، لكن من المفضّل أن تضعي الأي لاينر الأسود قبل تطبيق أيّ لون اخر

أما بالنسبة لنوع الكحل المستخدم، فهو مرتبط بالمناسبة وبنوع الإطلالة التي تريدينها:

-للحصول على إطلالةٍ سلسة، يفضّل استخدام الكحل الكريمي ووضعه بفرشاة الكحل.

-أما الكحل السائل، فهو يناسب المكياج الكلاسيكي

-اذا كنت ترغبين بإطلالة عفوية، استخدمي قلم الكحل. اذ يمكنك تطبيق خطوط أكثر سماكة من النوع الكريمي أو السائل. استخدمي إصبعك أو زاوية الفرشاة، لإزالة الكحل عن المنطقة الملطّخة.

موقع "سيدتي" يكشف لك حيلة جديدة: إذا لم يكن الكحل بمتناول يدك، يمكنك استخدام القليل من بودرة الظلال وخلطها مع بضع قطرات من الماء ووضعها بفرشاة الكحل. هذه الطريقة لن يكون لها المفعول نفسه ولن تدوم طويلاً، وإنما هي وسيلة بديلة.

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