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بوبييت الدجاج

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بوبييت الدجاج بوبييت الدجاج

السبت 05-07-2014 10:38

المقادير

حبّتان كبيرتا الحجم من البطاطس

صدرا دجاجتان مسحّبتان

كوب ونصف الكوب من مرق الروبيان الجاهز

ملعقة صغيرة من الفلفل الحارّ البودرة

ربع كوب من الدقيق

 

للحشو:

حبّة من الكراث

ربع أصبع صغير من الزبدة

3 أكواب من ثمار البحر المشكّلة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

 

للصلصة:

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

نصف كوب من مرق الروبيان الجاهز

طريقة التحضير

1 -لإعداد الحشو: يُقطّع الجزء الأبيض من الكراث إلى مكعّبات صغيرة. تُذوّب الزبدة في قدر على النار، ويُقلّب الكراث مع ثمار البحر فيها، بعد نثر الملح والفلفل الحارّ على هذه المكوّنات، ثم تُترك على النار لـ10 دقائق.

2 -تُقّشر البطاطس وتُغسل، ثم تُقطّع من أطرافها، بغية الحصول على شكل مستطيل لها، ثمّ تُقطّع مجدّداً إلى شرائح طوليّة رقيقة جدّاً.

3 -تُفرد رقائق البطاطس، ويُوضع فوقها الدجاج بنفس الاتّجاه، ويُحشيان بالبحريّات المطبوخة والكرّاث، ثم يُلفّان على شكل أسطوانات.

4 -تُصفّ لفائف الدجاج في صينيّة الفرن غير اللاصقة، ويُسكب حولها كوب ونصف الكوب من مرق الروبيان، مع نثر الدقيق على سطحها، ثم تُغلّف هذه الصينيّة بالقصدير، وتُدخل الفرن حتى تنضج.

5 -لإعداد الصلصة: تُوضع ملعقتان من الدقيق في مقلاة عميقة، ويُسكب نصف كوب من مرق الروبيان فوقه، مع تحريك هذا الخليط حتى يتماسك، ثم يُسكب فوق الدجاج. ويُقدّم هذا الطبق ساخناً.

 

 

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