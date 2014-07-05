شوربة البروكلي بالجبنة

المقادير

ملعقتين كبيرة دقيق

ملعقتين كبيرة زيت

علبة قشطة الخفق الصغيرة

لتر ونصف مرقة دجاج (تقريبا 6 أكواب كبيرة(

كوب حليب سائل

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل

علبة كبيرة جبنة تشيدر مبشورة

نصف كوب جبنه موزاريلا مبشورة

رأس متوسطة من البروكلي

الطريقة:

1. نحمص الدقيق في الزيت قليلا حتى يتغير لونه للسكري ثم نضيف عليه الحليب تدريجيا ونستمر بالخفق بسرعة حتى يصبح الخليط ناعم.

2. نترك الخليط حتى يثقل قوامه قليلا ثم نبدأ تدريجيا بإضافة مرقة الدجاج ونخفق بالخفاقة حتى يتجانس الخليط ويصبح خفيف كالشوربة

3. في قدر ثاني نغسل عروق البروكلي وتفكك ثم تسلق لمدة دقيقة واحدة في ماء مغلي به عدة نقاط من الليمونحتى لايتغير لون البروكلي

4.ثم يصفى البروكلي من الماء ويضاف على الشوربة ويترك حتى تفور الشوربة فورة واحدة ثم نضيف لها الأجبان المبشورة مع ترك القليل من الجبنة التشيدر للوجه.

5. نضيف علبة القشطة وتخلط جيدا حتى تبدأ تذوب الجبة ثم نطفئ عليها ونتبلها بالملح والفلفل والأوريغانو وتقدم حالاً

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