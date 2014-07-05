فتّة الباذنجان باللبن

المقادير

نصف كيلوغرام من الباذنجان

نصف كوب من الزيت النباتي

رغيفان من الخبز العربي

كيلوغرام من اللبن (الزبادي)

3 فصوص من الثوم المفروم

نصف كوب من كريما الطهي

نصف كوب من الدقيق

رشّة من الملح

ملعقة كبيرة من الصنوبر

ملعقة كبيرة من السمن

رشّة من النعناع الجاف

رشّة من "البابريكا"

طريقة التحضير

1 -تُقشّر حبّات الباذنجان وتُقطّع إلى مكعّبات صغيرة، ثم تُقلى بالزيت النباتي في قدر، لتصفّى بعدها جيّداً، عبر وضعها على ورق ماصّ.

2 -يُقطّع الخبز العربي إلى مكعّبات، تُقلى بالزيت النباتي في القدر عينها، وتُصفّى.

3 -تُضاف مكعّبات الباذنجان المقليّة إلى صينيّة، وتُوضع مكعّبات الخبز المقليّة فوقها.

4 -يُخلط اللبن مع الثوم المفروم والملح وكريما الطهي والدقيق والملح في قدر، مع التحريك جيّداً، ثم يُطهى على نار متوسّطة ليسخن قليلاً، ويُسكب فوق الخبز المقلي.

5 -يُقلى الصنوبر بالسمن، ويُوزّع فوق الفتّة التي تقدّم ساخنة. يزيّن هذا الطبق بالنعناع الجاف و"البابريكا".

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