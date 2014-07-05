المقادير

لفّة من عجينة الكلاج أو عجينة البقلاوة

300 غرام من السّمن المُذاب

300 غرام من القشطة البلدية

قطر، حسب الرغبة

فستق وزهر الليمون، للتزيين

زيت للقلي

طريقة التحضير

1ـ تعدّ ورقتان من الكلاج أو عجينة البقلاوة، تُدهن بالسّمن المذاب بواسطة الفرشاة، وتُرصّ إلى أن يتكوّن مستطيل من أربع طبقات.

2 ـ تُحشى في منتصفها بالقشطة، تُلفّ جيّداً، مع مراعاة تغطيتها حتّى لا تجفّ. 3 ـ عند الفراغ من لف هذه الكميّة، تُقلى في زيت ساخن جدّاً حتّى تكتسب اللون الذهبيّ، ثمّ تُصفّى جيّداً ، وتزين بالقشطة والفستق وزهر الليمون.

نصيحة "الشيف"

عند إعداد ورق الكلاج أو عجينة البقلاوة، يجب مراعاة تغطيتها بشاش أبيض نظيف رطب، لأنّ العجينة تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجيّة، وقد تجفّ بصورة سريعة.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط