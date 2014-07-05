قوات الاحتلال الاسرائيلية تشن ثلاث غارات علي قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء السبت ثلاث غارات على منطقتي رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، ما أوقع اضرارًا من دون اصابات وفق ما افادت مصادر أمنية وشهود.

وقال مصدر أمني فلسطيني ان “طائرات العدو من طراز اف 16 قصفت بعدد من الصواريخ أهدافا مختلفة في رفح وخان يونس ما الحق اضرارا في موقع ومنازل لمواطنين واراض زراعية”.

وذكر شهود عيان ان الطائرات الحربية “قصفت بصاروخين ثكنة موقع سعد صايل التابع لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في رفح حيث اوقع دمارا في الموقع من دون تسجيل إصابات”.

وأوضح الشهود أن “مزرعة للدواجن وارضا زراعية بجانبها في بلدة القرارة (شرق خان يونس) تعرضتا للقصف الجوي بثلاثة صواريخ ما اسفر عن وقوع اضرار كبيرة”.

واكد الشهود ان غارة ثالثة استهدفت ارضا زراعية ايضا شرق خان يونس والحقت اضر ارا دون وقوع اصابات.

وذكر شهود ان مسلحين فلسطينيين اطلقوا عددا من القذائف والصواريخ من قطاع غزة على المناطق الاسرائيلية المحاذية لحدود القطاع، دون ان يتبنى اي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن هذه الهجمات.

وكانت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي اعلنت في وقت سابق ان صاروخين اطلقا السبت من غزة على جنوب اسرائيل وسقطا في ارض خالية من دون ان يسببا اضرارا.

أ ف ب