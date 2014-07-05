نيجيريا أكبر متلقي للمعونة الأمريكية المخصصة للإيدز في العالم

قال السفير الأمريكي بالعاصمة النيجيرية “أبوجا ” جيمس انتويسل ، إن نيجيريا تعتبر أكبر متلقي للمساعدات التي خصصتها الإدارة الأمريكية لمكافحة مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز وأمراض أخري في العالم.

وقال السفير – خلال إحفالية بمناسبة عيد استقلال أمريكا بأبوجا اليوم – إن نيجيريا تتلقي نحو 458 مليون دولار سنويا لمكافحة الإيدز والملاريا والدرن، مشيرا إلي أن بلاده حريصة علي تحقيق الأمن والسلام والتنمية بنيجيريا.

وأشاد انتويسل، بالجهود التي تقوم بها هيئة المعونة الأمريكية في نيجيريا ، مؤكدا أن جهودها بدأت تؤتي ثمارها وخاصة في مشروعات البنية التحتية والزراعة بالإضافة إلي مشروع “ازورا” لانشاء محطات كهرباء بتكلفة 130 مليون دولار لتوليد 450 ميجاوات من الكهرباء بالتعاون مع الهيئة.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أن بلاده حريصة علي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيجيريا في فبراير القادم في أجواء تتسم بالديمقراطية والحرية.

أ ش أ