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أردوغان: “لقد كنت خادمًا للشعب ولم أكن يومًا سيدًا عليه”

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أردوغان: “لقد كنت خادمًا للشعب ولم أكن يومًا سيدًا عليه” أردوغان: “لقد كنت خادمًا للشعب ولم أكن يومًا سيدًا عليه”

أردوغان-رئيس وزراء تركيا

قال رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان”: إن “السياسة هي فن إدارة الشعوب”، مضيفا “لقد خدمت الشعب التركي من عمر 18 حتى وصلت الـ60 بمنطق الخادم، ولم أكن يوما سيدا عليه”.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس التركية، مساء اليوم السبت، عقب مشاركته في إفطار نظمته بلدية ولاية “صامصون” شمال تركيا، والتي أوضح فيها أن”خدمة الشعب كانت بمثابة القوة التي تميزنا وتفوقنا بها على الآخرين، لأن خدمة الخلق من خدمة الحق، وبخدمتنا لشعبنا تحققت لنا البركة في كل شيء”.

وقال “تركيا بصدد دخول عهد جديد من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيختار فيها الشعب ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسه عبر انتخابات حرة مباشرة”، مشيرا إلى أن “العدالة والتنمية” سيؤكد خلال تلك الانتخابات مدى حجم الفروق الكائنة بينه وبين الأحزاب الأخرى، كما “حدث وأن أثبتنا ذلك في الانتخابات المحلية الماضية”.

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