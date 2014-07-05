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الخارجية: مصر تدين حوادث الإرهاب في السعودية

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الخارجية: مصر تدين حوادث الإرهاب في السعودية الخارجية: مصر تدين حوادث الإرهاب في السعودية

وزارة الخارجية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بشدة الحادثين الإرهابيين اللين وقعا في المملكة العربية ، تعقيباً علي ما أوردته وسائل الإعلام من وقوع حادث إرهابي في مبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة جنوب المملكة وما سبقه من قيام عناصر من تنظيم القاعدة بمهاجمة دورية أمنية سعودية في منفذ الوديعة.

وأعرب المتحدث الرسمى عن تضامن الكامل حكومة وشعباً مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار المملكة. وقدم المتحدث تعازي مصر في وفاة ضحايا العمليتين الإرهابيتين من رجال الأمن السعوديين، والثقة الكاملة في قدرة السلطات السعودية علي دحر هذه العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

كما جدد المتحدث التأكيد أن الإرهاب هي ظاهرة عالمية لا ترتبط بديانة أو بشعب بعينه وأنها تستهدف الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وتتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها والقضاء عليها.
> أ ش أ

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