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شيخ مؤذنين المسجد الحرام ينفي شائعة وفاته

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شيخ مؤذنين المسجد الحرام ينفي شائعة وفاته شيخ مؤذنين المسجد الحرام ينفي شائعة وفاته

نفى شيخ المؤذنين في المسجد الحرام علي ملا، شائعة وفاته التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الملا” في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”: “حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد آلمني سماع تلك الشائعة وفي واقع الأمر لم أشاهدها فجأة تلقيت سيلا من الاتصال من الأهل والأحبة يطمئنون عليّ ويتأكدون من مصدر الخبر، حينها علمت أن خلفها أناس لا أعرفهم لكن ماذا يريدون من شخص مثل علي ملا، لا يمتلك عداء مع الآخرين وليس عنده موقف مع أحد”.

وأضاف “كنت قبل قليل كعادتي أجلس على سجادتي في المسجد المجاور للمنزل بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس وحضر ابني يخبرني باتصالكم واطمئنانكم، فحضرت لأشكر سؤالكم وأطمئن أحبتي من خلال موقع “العربية.نت” أنني لازلت أصدح بذكر الله من أطهر البقاع بيت الله الحرام ولا ألتفت للشائعات ومن يقف خلفها”.

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