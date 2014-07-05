وزير الخارجية: الجهود المصرية مستمرة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائليين

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الجهود المصرية مستمرة للتهدئة بين الفلسطنيين والإسرائيليين ، معربا عن قلق مصر بشأن التصعيد في الأراضي الفلسطينية ، وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة لها تاثيرها المباشر على الشعب الفلسطيني وسلامته .

وقال الوزير شكري – في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين مساء اليوم “السبت” – إنه يبذل كل الجهود الممكنة لحل الأزمة وإعفاء الشعب الفلسطيني من التعرض للهجمات والضغط المتواصل عليه.. معربا عن أمله في أن تسفر الجهود المصرية عن نتيجة قريبا .

وحول الوضع في ليبيا ، أوضح شكري أنه سيلتقى غدا “الأحد” بوزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، مشيرًا إلى انه كانت هناك لقاءات عديدة في الفترة الماضية على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي .

وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم خلال اللقاء التشاور والتعرف عن قرب على آخر التطورات السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الكل يتابع العملية الانتخابية التي تمت ونحن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها .

وشدد شكري على اهتمام مصر بالشأن الليبي ، حيث أن ليبيا متاخمة للحدود المصرية، بالإضافة إلى الروابط التاريخية وروابط المصاهرة الموجودة بين الشعبين الليبي والمصري، لافتًا إلى أنها ترتبط بالأمن القومي المصري وستكون فرصة طيبة للتباحث غدا مع الوزير الليبي حول تطورات الأوضاع للاطمئنان على استقرار ليبيا وخروجها من الأزمة الحالية .

أ ش أ