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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط

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ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسيوط

 

ارشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط اخطارا يفيد تمكن الحملات الرقابية من ضبط 191 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي . وتم شن حملة اليوم، و أ

سفرت عن ضبط” م.م. ” ، المدير المسؤول بسوبر ماركت” خ. ز” بأسيوط وبحوزته داخل السوبر ماركت لحوم ودواجن تزن 139.5 كيلو عير صالحة للاستهلاك الأدمى، وكذلك 24 كيلو لحوم مستوردة تباع على إنها لحوم بلدية . كما تم ضبط المدعو”ع.ح.ح “،جزار وبحوزته 28 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، وضبط “م.أ.م.ح “سائق السيارة “رقم ي.د.ح 3624 “صاحب توكيل شركة لبيع اللحوم وبحوزته كمية من الفراخ وكبدة إسكندر انى جوكر غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وتحررت محاضر بالمضبوطات، وأرسلت للنيابة العامة، وقررت اللجنة إعدام المضبوطات بعد صدور قرار السيد المستشار رئيس النيابة العامة .

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