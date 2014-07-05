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بالصور.. نهر الفقاعات والرغاوي “Yamuna” بالهند يثير استغراب مشاهديه

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بالصور.. نهر الفقاعات والرغاوي “Yamuna” بالهند يثير استغراب مشاهديه بالصور.. نهر الفقاعات والرغاوي “Yamuna” بالهند يثير استغراب مشاهديه

نهر الفقاعات والرغاوي “Yamuna” الهندي

لا يخلو عالمنا من الغرائب والعجائب التي تطل علينا كل ساعة، ولكن من أكثر ما يمكن ان بثير استغرابك هو مشاهدة نهر من الرغاوي والفقاعات.

ويعد هذا هو نهر Yamuna الهندي، والذي يبلغ طوله حوالي 600 كيلو متر و يحيط بعاصمة الهند ديلهي.

والجدير بالإشارة، ان السر وراء هذه الفقاعات او الرغاوي هي نسبه التلوث الشديدة التي يتعرض لها النهر مما استدعي الهندية بإعلانه نهر ميت.

وحثت المواطنين، على عدم استخدام مياهه في اي استخدامات خاصة أو غيرها، وعلى الرغم من ذلك يذهب المواطين الي النهر للأستحمام او القيام بطقوس دينية خاصة بهم.

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