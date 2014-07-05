“شباب الأعمال”: نطالب الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لزيادة أسعار الكهرباء

قال المهندس حسام فريد، رئيس جمعية شباب الأعمال، أن الجمعية ليس لديها اعتراض في زيادة أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء، التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، ولكن بتنسيق.

وأضاف فريد، إن قرار الحكومة يؤكد أن الدولة تسير نحو اقتصاد حر ينادى به جميع رجال الأعمال في الفترة السابقة، ولكن تسرع الحكومة في فرض زيادة الكهرباء، بدا من الشهر الحالي يمثل مشكلة للشركات في تعاقداتهم مع الشركات الأجنبية والمحلية، حيث أن التعاقدات تشترط في بنود التعاقد على إبلاغها بالزيادة في فترة 3 أشهر للموافقة علي زيادة الأسعار، بسبب الزيادة في أسعار الكهرباء او ارتفاع الأسعار في العموم لان السوق العالمي له أسعار و السوق مفتوح للجميع

وطالب فريد، الحكومة بوضع ضوابط لزيادة أسعار الكهرباء، خلال الفترة القادمة، احترامًا للعقود المبرمة من قبل رجال الأعمال المصريين، مع الشركات الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى تقليل حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركات من ناحية آخري نظرا للارتفاع المفاجئ في التكاليف و الذي يصل في بعض الصناعات الي ٢٠٪ من التكلفة الصناعية.

كما طالب فريد المهندس، إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة، العمل وبأقصى سرعة بمبدا تفضيل المنتج المحلي على المنتج المستورد استنادا الي قرار رئاسة الوزراء بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية.

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