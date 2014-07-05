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بالصور .. تكريم “ONA” فى حفل نقابة الاجتماعيين بحضور شخصيات سياسية

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بالصور .. تكريم “ONA” فى حفل نقابة الاجتماعيين بحضور شخصيات سياسية بالصور .. تكريم “ONA” فى حفل نقابة الاجتماعيين بحضور شخصيات سياسية

نظمت نقابة المهن الأجتماعية مساء السبت،حفل إفطار جماعى بأحد نوادى الجيزة،وذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسية وممثلين عن النقابات المهنية.

كتبت : مارينا ميلاد

وأعقب الإفطار حفل تكريم للصحفيين المعنيين بنشر أخبار النقابة من الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء المصرية،ومنهم : وكالة أونا ، المصرى اليوم ، الأهرام ، صدى البلد ، الغد ، البوابة نيوز .

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم،وكيل نقابة الأجتماعيين،خلال كلمته بالحفل،إن الحفل يأتى هذه المرة بعد رحيل الأخوان العام الماضى،مؤكداً أن ثورة 25 يناير تعرضت لمحاولة اختطاف خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى أن تحرك الجيش فى 30 يونيو لاستردادها .

وأضاف إبراهيم “أن الإخوان حاولوا جعل إمارة إسلامية،ولكن ثورة 30 يونيو حالت دون ذلك”.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد زيد ، وكيل أول النقابة ، إن نقابة الأجتماعيين تهتم دائماً بالواجب الوطنى المفترض أن تقوم به ، مشيرًا إلى أن النقابة سعت إلى تنظيم حفل إفطار لدعم دورها الوطنى ومشاركة الشعب احتفاله بشهر رمضان الكريم،مضيفاً أن مصر تتعرض لأزمة كبيرة فى الوقت الحالى وتحتاج لتكاتف وتعاون أبناء الشعب”.

(المراسل : محمود عبد الحفيظ)

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أونا

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