بلاغ ضد عاملين اعتديا جنسياً علي طفل بالمنيا

تقدم عامل بالمنيا، ببلاغ لقسم شرطة مركز أبو قرقاص، يتهم عاملين بورشة نجارة بالاعتداء علي نجله جنسياً وتحت تهديد السلاح.

تلقي العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بلاغاً من محمد علي (عامل)، يفيد قيام كل من (م.ح 17 سنه، وم.ي 18 سنة)، عاملين بورشة نجارة، بالإعتداء علي نجله “ح” 9 سنوات تلميذ بالصف الثالث الابتدائي جنسياً تحت تهديد السلاح، وقيامهما بغلق باب الورشة عليه أثناء تواجده بمفرده.

وكشفت التحريات، أن المتهمان يعملان بالورشة التي يعمل بها والد الطفل، وأنه اعتاد اصطحاب نجلة معه للعمل، وذات يوم تغيب عن العمل وذهب نجله بمفرده للورشة، فقاما المتهمان بالتعدي عليه جنسياً بعد أن وضعا مطواه علي رقبته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.