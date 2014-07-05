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دي ستيفانو في حالة حرجة بسبب أزمة قلبية

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دي ستيفانو في حالة حرجة بسبب أزمة قلبية دي ستيفانو في حالة حرجة بسبب أزمة قلبية

دخل ألفريدو دي ستيفانو أيقونة ريال مدريد المستشفى في حالة حرجة بعد إصابة بما يشتبه بأنه أزمة قلبية.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن الرجل الذي يبلغ من العمر 88 عاما كان في أحد المطاعم يتناول طعامه، حين شعر بمتاعب صحية كبيرة.

لم يستطع الرجل التحمل، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة.

دي ستيفانو ليس رجلا عاديا بالنسبة لريال مدريد، بل هو اللاعب الذي جلب للنادي الملكي 8 بطولات دوري و5 بطولات أوروبية وسجل 300 هدفا في 396 مباراة بالقميص الأبيض.

هذا الرجل هو الرئيس الشرفي لريال مدريد منذ عام 2000، والذي يعاني من أزمات ومتاعب قلبية منذ سنة 2005.

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