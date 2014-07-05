الداخلية السعودية: استشهاد 4 من رجال الأمن ومقتل 5 من المعتدين في حادث الأمس

لقى أربعة من رجال الأمن مصرعهم وقتل خمسة من المعتدين فى تداعيات حادث الاعتداء على دورية أمنية عند منفذ الوديعة الحدودى مع اليمن أمس الجمعة وقيام اثنين من المهاجمين الفارين بتفجير نفسيهما بعد احكام الحصار عليهما من قبل قوات الأمن.

وقال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية في تصريحات اليوم “السبت” إن ستة أشخاص يستقلون سيارة تحمل لوحات خليجية قاموا حال وصولهم لمنفذ الوديعة الحدودى ظهر أمس باستهداف دورية أمنية عند منفذ الوديعة الحدودى وباشروا اطلاق النار حيث استشهد قائد الدورية.

وأضاف أن شخصين من الجناة استوليا على سيارة وتوجها بها إلى محافظة شرورة ، وعلى الفور قام رجال الامن بمطاردتهم والاشتباك مع من يستقلون السيارة الاولى حيث قتل منهم ثلاثة وأصيب الرابع.

وأوضح أنه جرى تطويق المبنى من قبل قوات الأمن ومباشرة اخلائه من المتواجدين بداخله ، وحصر المعتدين في الدور العلوي واعطائهم الفرصة لتسليم أنفسهم، الا أن الجانيين عمدا اليوم الى تفجير نفسيهما مشيرًا إلى أن جميع المعتدين من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة.

وأشار المتحدث الأمنى إلى أنه قد ضبط بحوزة هذه العناصر (14) قنبلة يدوية ، و (11) قنبلة مولوتوف ، و(4) أسلحة رشاشة ، و (26) مخزن طلقات للأسلحة الرشاشة ، و (26) طلقة عيار (9) ملم ، و (1549) طلقة للأسلحة الرشاشة .

وقال المتحدث الأمنى إن “وزارة الداخلية تؤكد لكافة المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة التي تحكم بشرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الاطهار أن هؤلاء الخوارج ومن غرر بهم ويقف وراءهم مدحورون بإذن الله، وللبيت رب يحميه، معربة فى الوقت ذاته عن تقديرها لكافة ابناء المجتمع لما أظهروه من دعم وتعاون مع رجال الامن ووقوفهم صفا واحد في وجه الفكر الضال ونبذ المنتمين له.

أ ش أ